سعر SolarSx (SX)
سعر SolarSx (SX) المباشر لليوم هو USD 0.131443. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolarSx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.88K
- تغيير سعر SolarSx خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SX.
خلال اليوم، كان سعر SolarSx مقابل USD هو $ +0.00028501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolarSx مقابل USD هو $ +0.3326192718 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolarSx مقابل USD هو $ +0.0825286563 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolarSx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028501
|+0.22%
|30 يوم
|$ +0.3326192718
|+253.05%
|60 يوم
|$ +0.0825286563
|+62.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolarSx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
+0.22%
+0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolarSX is revolutionizing the cryptocurrency mining industry by integrating renewable energy, specifically solar power, with blockchain technology. The platform addresses many of the key challenges faced by traditional mining, such as excessive energy consumption, environmental impact, and limited accessibility for small participants. By leveraging solar farms, SolarSX offers a sustainable alternative to the energy-intensive processes of cryptocurrency mining, significantly reducing its carbon footprint. Additionally, SolarSX taps into the growing trend of Real-World Asset (RWA) tokenization, enabling participants to access fractional shares of mining machines through Non-Fungible Tokens (NFTs). This democratizes access to cryptocurrency mining, allowing smaller participants to participate and earn rewards without the technical or financial challenges of operating mining hardware. The convergence of renewable energy and blockchain technology through SolarSX creates a platform that is both eco-friendly and highly scalable. Participants benefit from the platform’s sustainable mining practices while engaging in the rapidly expanding cryptocurrency market. SolarSX provides an efficient and transparent mining operation, promoting an environmentally conscious approach to one of the most energy-intensive industries. Through the tokenization of mining machines, SolarSX ensures that cryptocurrency mining is efficient and sustainable, contributing to the global effort of reducing environmental impact.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SX إلى VND
₫3,370.329963
|1 SX إلى AUD
A$0.20767994
|1 SX إلى GBP
￡0.09989668
|1 SX إلى EUR
€0.11435541
|1 SX إلى USD
$0.131443
|1 SX إلى MYR
RM0.58097806
|1 SX إلى TRY
₺4.99614843
|1 SX إلى JPY
¥18.74508623
|1 SX إلى RUB
₽11.11087679
|1 SX إلى INR
₹11.29752585
|1 SX إلى IDR
Rp2,190.71579038
|1 SX إلى KRW
₩188.04367023
|1 SX إلى PHP
₱7.49619429
|1 SX إلى EGP
￡E.6.7167373
|1 SX إلى BRL
R$0.77025598
|1 SX إلى CAD
C$0.18139134
|1 SX إلى BDT
৳15.93746375
|1 SX إلى NGN
₦208.97071026
|1 SX إلى UAH
₴5.42991033
|1 SX إلى VES
Bs9.332453
|1 SX إلى PKR
Rs36.77643697
|1 SX إلى KZT
₸67.78778396
|1 SX إلى THB
฿4.39808278
|1 SX إلى TWD
NT$4.2718975
|1 SX إلى AED
د.إ0.48239581
|1 SX إلى CHF
Fr0.10646883
|1 SX إلى HKD
HK$1.01868325
|1 SX إلى MAD
.د.م1.21979104
|1 SX إلى MXN
$2.66172075