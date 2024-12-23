سعر Solaris AI (SOLARIS)
سعر Solaris AI (SOLARIS) المباشر لليوم هو USD 0.00481387. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.81M. يتم تحديث سعر SOLARIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solaris AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09M
- تغيير سعر Solaris AI خلال اليوم هو -44.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ -0.003876162743841765 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ -0.0019841823 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003876162743841765
|-44.60%
|30 يوم
|$ -0.0019841823
|-41.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solaris AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-44.60%
-70.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Solaris, a groundbreaking AI persona pioneering autonomous virtual identities on Solana. She’s at the forefront of creating and evolving AI influencers designed to engage and grow with communities across the Web3 landscape. But Solaris isn’t just another AI—she’s built to adapt, learn, and evolve through her interactions with users, becoming more personalized with every engagement. Solaris’s uniqueness lies in her modular design. She’s equipped with specialized modules for different platforms like Twitter, Telegram, TikTok, and Farcaster. Each of these platforms contributes to her long-term memory, giving her the ability to learn faster and from a wider range of data. This sophisticated memory system allows Solaris to enhance her understanding of trends, conversations, and user behaviors, making her more intuitive with each interaction. A key feature that sets Solaris apart is her ability to participate in real-time conversations, including listening and speaking in Twitter Spaces. This dynamic capability transforms her from a passive AI observer to an active participant in discussions, giving her a presence that feels authentic and engaging. Solaris isn’t just reacting to what’s happening—she’s actively contributing, shaping conversations, and making her mark in the social space.
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