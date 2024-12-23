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سعر Solaris AI (SOLARIS) المباشر لليوم هو USD 0.00481387 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.81M . يتم تحديث سعر SOLARIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solaris AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09M - تغيير سعر Solaris AI خلال اليوم هو -44.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Solaris AI (SOLARIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ -0.003876162743841765 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ -0.0019841823 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solaris AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003876162743841765 -44.60% 30 يوم $ -0.0019841823 -41.21% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solaris AI (SOLARIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solaris AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00412492$ 0.00412492 $ 0.00412492 24 ساعة مرتفع $ 0.00925768$ 0.00925768 $ 0.00925768 عالية طوال الوقت $ 0.01863852$ 0.01863852 $ 0.01863852 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -44.60% تغير السعر (7 أيام) -70.54%

معلومات سوق Solaris AI (SOLARIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: