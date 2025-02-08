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سعر Solarflare (FLARE) المباشر لليوم هو USD 0.0000527 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solarflare الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47 - تغيير سعر Solarflare خلال اليوم هو +1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solarflare (FLARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ -0.0000242794 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ -0.0000376919 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ -0.000066217240922352 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.57% 30 يوم $ -0.0000242794 -46.07% 60 يوم $ -0.0000376919 -71.52% 90 يوم $ -0.000066217240922352 -55.68%

تحليل سعر Solarflare (FLARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solarflare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005189$ 0.00005189 $ 0.00005189 24 ساعة مرتفع $ 0.00005522$ 0.00005522 $ 0.00005522 عالية طوال الوقت $ 0.093086$ 0.093086 $ 0.093086 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.57% تغير السعر (7 أيام) -29.09%

معلومات سوق Solarflare (FLARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: