سعر Solarflare (FLARE)
سعر Solarflare (FLARE) المباشر لليوم هو USD 0.0000527. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solarflare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47
- تغيير سعر Solarflare خلال اليوم هو +1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ -0.0000242794 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ -0.0000376919 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solarflare مقابل USD هو $ -0.000066217240922352 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.57%
|30 يوم
|$ -0.0000242794
|-46.07%
|60 يوم
|$ -0.0000376919
|-71.52%
|90 يوم
|$ -0.000066217240922352
|-55.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solarflare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.57%
-29.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solarflare is a decentralized exchange, providing liquidity and enabling peer-to-peer transactions on the Moonbeam Network. The goal is to provide a comprehensive and convenient, one-stop platform for the cryptocurrency community.
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