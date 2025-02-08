سعر SOLAREUM (SOLAREUM)
سعر SOLAREUM (SOLAREUM) المباشر لليوم هو USD 0.00000184. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLAREUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLAREUM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.19
- تغيير سعر SOLAREUM خلال اليوم هو +2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLAREUM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLAREUM.
خلال اليوم، كان سعر SOLAREUM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLAREUM مقابل USD هو $ -0.0000000924 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLAREUM مقابل USD هو $ +0.0000000769 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLAREUM مقابل USD هو $ +0.0000000304590262135127 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.21%
|30 يوم
|$ -0.0000000924
|-5.02%
|60 يوم
|$ +0.0000000769
|+4.18%
|90 يوم
|$ +0.0000000304590262135127
|+1.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLAREUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.21%
-13.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🔥 Solana is Ethereum - $SOLAREUM Raj, the co-founder of Solana, has described Solana as an Ethereum Layer 2 through the Wormhole eigenlayer. He believes that once danksharding is scaled up, it will be possible to submit all Solana blocks into some data validating bridge contract on Ethereum, revolutionizing the crypto world. TG : https://t.me/solareum_sol TWT : https://x.com/solareum_sol WEB : https://solareum-sol.com/
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOLAREUM إلى AUD
A$0.0000029256
|1 SOLAREUM إلى GBP
￡0.000001472
|1 SOLAREUM إلى EUR
€0.0000017664
|1 SOLAREUM إلى USD
$0.00000184
|1 SOLAREUM إلى MYR
RM0.0000081696
|1 SOLAREUM إلى TRY
₺0.0000660192
|1 SOLAREUM إلى JPY
¥0.0002785208
|1 SOLAREUM إلى RUB
₽0.0001783144
|1 SOLAREUM إلى INR
₹0.0001615152
|1 SOLAREUM إلى IDR
Rp0.0301639296
|1 SOLAREUM إلى PHP
₱0.0001067568
|1 SOLAREUM إلى EGP
￡E.0.0000924968
|1 SOLAREUM إلى BRL
R$0.000010672
|1 SOLAREUM إلى CAD
C$0.0000026128
|1 SOLAREUM إلى BDT
৳0.0002245168
|1 SOLAREUM إلى NGN
₦0.00275862
|1 SOLAREUM إلى UAH
₴0.0000763048
|1 SOLAREUM إلى VES
Bs0.0001104
|1 SOLAREUM إلى PKR
Rs0.0005135256
|1 SOLAREUM إلى KZT
₸0.000938768
|1 SOLAREUM إلى THB
฿0.0000623024
|1 SOLAREUM إلى TWD
NT$0.0000604256
|1 SOLAREUM إلى CHF
Fr0.000001656
|1 SOLAREUM إلى HKD
HK$0.0000143336
|1 SOLAREUM إلى MAD
.د.م0.0000184184