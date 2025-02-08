سعر Solar Energy (SEG)
سعر Solar Energy (SEG) المباشر لليوم هو USD 0.00002823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solar Energy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45
- تغيير سعر Solar Energy خلال اليوم هو -1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ -0.0000046812 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ -0.0000061133 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.09%
|30 يوم
|$ -0.0000046812
|-16.58%
|60 يوم
|$ -0.0000061133
|-21.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solar Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.09%
-13.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solar Energy ($SEG) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, self-sustaining with a decentralized ecosystem that has $BUSD as a reward for investors. At Solar Energy, in addition to the gains from currency appreciation, which naturally occur with the entry of new investors and all holders will earn a share of all the profit generated by the Plants created by the Solar Energy team. A differential that few currencies have in the Defi market and that our investors will have access to.
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