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سعر Solar Energy (SEG) المباشر لليوم هو USD 0.00002823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solar Energy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45 - تغيير سعر Solar Energy خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solar Energy (SEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ -0.0000046812 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ -0.0000061133 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solar Energy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.09% 30 يوم $ -0.0000046812 -16.58% 60 يوم $ -0.0000061133 -21.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solar Energy (SEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solar Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002783$ 0.00002783 $ 0.00002783 24 ساعة مرتفع $ 0.00002859$ 0.00002859 $ 0.00002859 عالية طوال الوقت $ 0.00190025$ 0.00190025 $ 0.00190025 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) -13.23%

معلومات سوق Solar Energy (SEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: