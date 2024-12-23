سعر SOLAPE (SOLAPE)
سعر SOLAPE (SOLAPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.94K. يتم تحديث سعر SOLAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLAPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.57
- تغيير سعر SOLAPE خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 298.40M
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خلال اليوم، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.89%
|30 يوم
|$ 0
|+55.87%
|60 يوم
|$ 0
|+30.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLAPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-2.89%
-30.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.
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