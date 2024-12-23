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سعر SOLAPE (SOLAPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.94K . يتم تحديث سعر SOLAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOLAPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.57 - تغيير سعر SOLAPE خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 298.40M

أداء سعر SOLAPE (SOLAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLAPE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.89% 30 يوم $ 0 +55.87% 60 يوم $ 0 +30.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOLAPE (SOLAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLAPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.099246$ 0.099246 $ 0.099246 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -30.76%

معلومات سوق SOLAPE (SOLAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: