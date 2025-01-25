سعر SolanaPrime (PRIME)
سعر SolanaPrime (PRIME) المباشر لليوم هو USD 0.00303527. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolanaPrime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.39
- تغيير سعر SolanaPrime خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolanaPrime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolanaPrime مقابل USD هو $ -0.0030346480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolanaPrime مقابل USD هو $ -0.0004472054 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolanaPrime مقابل USD هو $ -0.001902855522847579 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0030346480
|-99.97%
|60 يوم
|$ -0.0004472054
|-14.73%
|90 يوم
|$ -0.001902855522847579
|-38.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolanaPrime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.04%
-1.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolanaPrime is the first VC DAO and launchpad for the next generation of GameFi and DeFi projects on the Solana ecosystem. Capital markets efficiency and deflationary tokenomics are at the core of our launchpad, built by veterans of the industry. SolanaPrime's tokenomics are deflationary due to IDO participation fees. It's not free anymore to make Xs - sometimes its better to skip. Furthermore, SolanaPrime combines a unique insurance fund to protect investors and ensure maximal capital efficiency. Our unique Tokenized Index Pool of IDO'd tokens provides allows community exposure to a less risky portafolio. Tradeable NFT Tier allocations supercharge token velocity and make stake PRIME capital work.
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