سعر SolanaPepe (SPEPE)
سعر SolanaPepe (SPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolanaPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 797.60
- تغيير سعر SolanaPepe خلال اليوم هو -7.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolanaPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolanaPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolanaPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolanaPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.13%
|30 يوم
|$ 0
|+53.09%
|60 يوم
|$ 0
|+27.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolanaPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.27%
-7.13%
+48.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SPepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. SPepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with zero taxes, $SPEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SPEPE show you the way.
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