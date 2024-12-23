احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HUBSOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HUBSOL.

سعر SolanaHub staked SOL (HUBSOL) المباشر لليوم هو USD 189.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.69M . يتم تحديث سعر HUBSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolanaHub staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 680.04K - تغيير سعر SolanaHub staked SOL خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.52K

أداء سعر SolanaHub staked SOL (HUBSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ -5.9657501045514 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ -57.3644344700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ +8.2382591360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ +40.2088633527914 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -5.9657501045514 -3.05% 30 يوم $ -57.3644344700 -30.29% 60 يوم $ +8.2382591360 +4.35% 90 يوم $ +40.2088633527914 +26.96%

تحليل سعر SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolanaHub staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 189.53$ 189.53 $ 189.53 24 ساعة مرتفع $ 200.32$ 200.32 $ 200.32 عالية طوال الوقت $ 279.46$ 279.46 $ 279.46 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) -21.53%

معلومات سوق SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: