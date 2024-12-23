سعر SolanaHub staked SOL (HUBSOL)
سعر SolanaHub staked SOL (HUBSOL) المباشر لليوم هو USD 189.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.69M. يتم تحديث سعر HUBSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolanaHub staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 680.04K
- تغيير سعر SolanaHub staked SOL خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.52K
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خلال اليوم، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ -5.9657501045514 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ -57.3644344700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ +8.2382591360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolanaHub staked SOL مقابل USD هو $ +40.2088633527914 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5.9657501045514
|-3.05%
|30 يوم
|$ -57.3644344700
|-30.29%
|60 يوم
|$ +8.2382591360
|+4.35%
|90 يوم
|$ +40.2088633527914
|+26.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolanaHub staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
-3.05%
-21.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users
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