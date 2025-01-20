سعر Solanacorn (CORN)
سعر Solanacorn (CORN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر CORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solanacorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.05K
- تغيير سعر Solanacorn خلال اليوم هو -25.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 694.05B
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خلال اليوم، كان سعر Solanacorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solanacorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solanacorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solanacorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-25.90%
|30 يوم
|$ 0
|-48.90%
|60 يوم
|$ 0
|-38.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solanacorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.92%
-25.90%
-40.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REAL UNICORN *nothing gram, fabricated equivalent of 1 nanogram of imaginary animal byproduct +Each token contains no less than 1 ng of unicorn kidney suspended in a proprietary blend of Yugoslavian chicken gizzards, North Korean virgin tears, and Appalachian "meth head" adrenaline gland extract (organic). ^Do not consume if you have an allergy to being based. Why $CORN? Despite claims from certain Swaps and Bots, our independent lab studies show that no real unicorn has ever been distributed on blockchain. We're here to change that. Will I actually receive unicorn after purchasing the token? No, you will not receive parts of an imaginary magical creature after purchasing this token. However, we do GUARANTEE you that $CORN token is as real as any other token in your cryptocurrency wallet! Where does the $CORN come from? All $CORN originated from our founder, Charlie (see more here). Like horses, unicorn kidneys weigh 500-700g. Charlie's 694.20g kidney was stolen by Candy Mountain in 2005. Thanks to recent geopolitical events and clinical-grade hallucinogens, we were able to acquire his kidney and magically inscribe it on to the Ethereum blockchain. Each $CORN token corresponds to 1 nanogram of desiccated unicorn kidney.
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