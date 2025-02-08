سعر Solana Wars (SOLWARS)
سعر Solana Wars (SOLWARS) المباشر لليوم هو USD 0.00024252. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLWARS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Wars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.58
- تغيير سعر Solana Wars خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ -0.0001433545 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ -0.0001671458 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ -0.0007883749283485726 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ -0.0001433545
|-59.11%
|60 يوم
|$ -0.0001671458
|-68.92%
|90 يوم
|$ -0.0007883749283485726
|-76.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Wars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.17%
-35.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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