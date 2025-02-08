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سعر Solana Wars (SOLWARS) المباشر لليوم هو USD 0.00024252 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLWARS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Wars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.58 - تغيير سعر Solana Wars خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solana Wars (SOLWARS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ -0.0001433545 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ -0.0001671458 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Wars مقابل USD هو $ -0.0007883749283485726 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.17% 30 يوم $ -0.0001433545 -59.11% 60 يوم $ -0.0001671458 -68.92% 90 يوم $ -0.0007883749283485726 -76.47%

تحليل سعر Solana Wars (SOLWARS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Wars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00024188$ 0.00024188 $ 0.00024188 24 ساعة مرتفع $ 0.00024252$ 0.00024252 $ 0.00024252 عالية طوال الوقت $ 0.062007$ 0.062007 $ 0.062007 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) -35.47%

معلومات سوق Solana Wars (SOLWARS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: