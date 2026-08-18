سعر Solana Swap اليوم

السعر المباشر لمشروع Solana Swap (SOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOS.

يحتل Solana Swap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 149,086، مع عرض متداول قدره 1.00B SOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.69، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOS بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-6.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 235.28.

معلومات سوق Solana Swap (SOS)

القيمة السوقية $ 149.09K$ 149.09K $ 149.09K الحجم (24 ساعة) $ 235.28$ 235.28 $ 235.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 149.09K$ 149.09K $ 149.09K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Swap هي $ 149.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 235.28. العرض المتداول لـ SOS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 149.09K.