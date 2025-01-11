سعر Solana Summer (SUMMER)
سعر Solana Summer (SUMMER) المباشر لليوم هو USD 0.00001556. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.73K. يتم تحديث سعر SUMMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Summer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.33
- تغيير سعر Solana Summer خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 818.17M
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خلال اليوم، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ -0.0000029134 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ -0.0000027469 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ -0.000000744220118413268 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.60%
|30 يوم
|$ -0.0000029134
|-18.72%
|60 يوم
|$ -0.0000027469
|-17.65%
|90 يوم
|$ -0.000000744220118413268
|-4.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Summer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.60%
-14.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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￡0.0000126036
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€0.0000150932
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$0.00001556
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₺0.000550824
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¥0.002451478
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₹0.0013403384
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Rp0.2509677068
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₱0.0009122828
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￡E.0.0007867136
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R$0.0000950716
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C$0.0000224064
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৳0.0018980088
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₴0.0006578768
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Bs0.00082468
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₸0.008211012
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