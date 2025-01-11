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سعر Solana Summer (SUMMER) المباشر لليوم هو USD 0.00001556 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.73K . يتم تحديث سعر SUMMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Summer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.33 - تغيير سعر Solana Summer خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 818.17M

أداء سعر Solana Summer (SUMMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ -0.0000029134 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ -0.0000027469 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Summer مقابل USD هو $ -0.000000744220118413268 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.60% 30 يوم $ -0.0000029134 -18.72% 60 يوم $ -0.0000027469 -17.65% 90 يوم $ -0.000000744220118413268 -4.56%

تحليل سعر Solana Summer (SUMMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Summer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001531$ 0.00001531 $ 0.00001531 24 ساعة مرتفع $ 0.00001617$ 0.00001617 $ 0.00001617 عالية طوال الوقت $ 0.0006693$ 0.0006693 $ 0.0006693 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -14.96%

معلومات سوق Solana Summer (SUMMER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: