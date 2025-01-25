احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SSB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SSB.

سعر Solana Street Bets (SSB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Street Bets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.36 - تغيير سعر Solana Street Bets خلال اليوم هو -2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solana Street Bets (SSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Street Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Street Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Street Bets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Street Bets مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.08% 30 يوم $ 0 -7.42% 60 يوم $ 0 -60.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana Street Bets (SSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Street Bets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00438859$ 0.00438859 $ 0.00438859 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.08% تغير السعر (7 أيام) +18.08%

معلومات سوق Solana Street Bets (SSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: