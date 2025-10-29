معلومات سعر Solana Stock Index (SSX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00153659 $ 0.00153659 $ 0.00153659 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00153659$ 0.00153659 $ 0.00153659 عالية طوال الوقت $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) +47.32% تغير السعر (7 أيام) +76.56% تغير السعر (7 أيام) +76.56%

سعر Solana Stock Index (SSX) في الوقت الحقيقي هو $0.00150966. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00153659، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSX على الإطلاق هو $ 0.00575945، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSX -1.01% على مدار الساعة الماضية، +47.32% على مدار 24 ساعة، و +76.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Solana Stock Index (SSX)

القيمة السوقية $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M إمداد دورة التداول 982.10M 982.10M 982.10M إجمالي العرض 982,098,584.799377 982,098,584.799377 982,098,584.799377

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Stock Index هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSX يبلغ 982.10M، مع إجمالي عرض 982098584.799377. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.48M.