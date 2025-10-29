سعر Solana Stock Index المباشر اليوم هو 0.00150966 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SSX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SSX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Solana Stock Index المباشر اليوم هو 0.00150966 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SSX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SSX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Solana Stock Index

سعر Solana Stock Index (SSX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SSX إلى USD:

$0.00150966
$0.00150966
+47.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Solana Stock Index (SSX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:28:11 (UTC+8)

معلومات سعر Solana Stock Index (SSX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0.00153659
$ 0.00153659
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0.00153659
$ 0.00153659

$ 0.00575945
$ 0.00575945

$ 0
$ 0

-1.01%

+47.32%

+76.56%

+76.56%

سعر Solana Stock Index (SSX) في الوقت الحقيقي هو $0.00150966. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00153659، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSX على الإطلاق هو $ 0.00575945، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSX -1.01% على مدار الساعة الماضية، +47.32% على مدار 24 ساعة، و +76.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Solana Stock Index (SSX)

$ 1.48M
$ 1.48M

--
--

$ 1.48M
$ 1.48M

982.10M
982.10M

982,098,584.799377
982,098,584.799377

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Stock Index هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSX يبلغ 982.10M، مع إجمالي عرض 982098584.799377. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.48M.

سجل سعر Solana Stock Index (SSX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Stock Index مقابل USD هو $ +0.00048489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Stock Index مقابل USD هو $ -0.0006008049 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Stock Index مقابل USD هو $ -0.0007360338 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Stock Index مقابل USD هو $ -0.0006665999184298958 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00048489+47.32%
30 يوم$ -0.0006008049-39.79%
60 يوم$ -0.0007360338-48.75%
90 يوم$ -0.0006665999184298958-30.63%

ما هو Solana Stock Index ( SSX )

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Solana Stock Index (SSX)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Solana Stock Index (USD)

كم ستكون قيمة Solana Stock Index (SSX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Solana Stock Index (SSX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Solana Stock Index.

تحقق الآن من توقعات سعر Solana Stock Index!

عملة SSX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Solana Stock Index (SSX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Solana Stock Index (SSX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SSX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Solana Stock Index (SSX)

كم يساوي Solana Stock Index (SSX) اليوم؟
سعر SSX المباشر في USD هو USD 0.00150966، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SSX إلى USD الحالي؟
سعر SSX إلى USD الحالي هو $ 0.00150966. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Solana Stock Index ؟
القيمة السوقية لعملة SSX هي $ 1.48M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SSX؟
العرض المتداول لتوكن SSX هو 982.10M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SSX؟
حقق SSX سعرًا قياسيًا قدره 0.00575945 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SSX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SSX.
ما هو حجم تداول SSX؟
حجم تداول SSX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SSX هذا العام؟
قد يرتفع SSX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SSX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:28:11 (UTC+8)

تحديثات Solana Stock Index (SSX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,000.72

$4,002.96

$0.04010

$194.36

$3.2000

