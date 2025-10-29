معلومات سعر Solana Social Explorer (SSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00053118 $ 0.00053118 $ 0.00053118 24 ساعة منخفض $ 0.00055025 $ 0.00055025 $ 0.00055025 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00053118$ 0.00053118 $ 0.00053118 24 ساعة مرتفع $ 0.00055025$ 0.00055025 $ 0.00055025 عالية طوال الوقت $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 أدنى سعر $ 0.00043058$ 0.00043058 $ 0.00043058 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +0.83% تغير السعر (7 أيام) +21.07% تغير السعر (7 أيام) +21.07%

سعر Solana Social Explorer (SSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00054114. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSE بين أدنى سعر $ 0.00053118 وأعلى سعر $ 0.00055025، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSE على الإطلاق هو $ 0.0339632، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00043058.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSE +0.21% على مدار الساعة الماضية، +0.83% على مدار 24 ساعة، و +21.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Solana Social Explorer (SSE)

القيمة السوقية $ 541.07K$ 541.07K $ 541.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 541.07K$ 541.07K $ 541.07K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Social Explorer هي $ 541.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSE يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997589.62. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 541.07K.