توكنوميكس Solana Money Glitch (SMG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solana Money Glitch (SMG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solana Money Glitch (SMG) Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space. الموقع الرسمي: https://www.solanamoney.com/ اشتر SMG الآن!

توكنوميكس Solana Money Glitch (SMG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solana Money Glitch (SMG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K إجمالي العرض: $ 776.05M $ 776.05M $ 776.05M العرض المتداول: $ 776.05M $ 776.05M $ 776.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.005737 $ 0.005737 $ 0.005737 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001139 $ 0.00001139 $ 0.00001139 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Solana Money Glitch (SMG)

توكنوميكس Solana Money Glitch (SMG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solana Money Glitch (SMG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMG، استكشف السعر المباشر لتوكن SMG!

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