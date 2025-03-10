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سعر Solana Money Glitch (SMG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.35K . يتم تحديث سعر SMG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Money Glitch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K - تغيير سعر Solana Money Glitch خلال اليوم هو +9.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 785.27M

أداء سعر Solana Money Glitch (SMG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana Money Glitch (SMG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Money Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.005737$ 0.005737 $ 0.005737 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +9.36% تغير السعر (7 أيام) -62.17%

معلومات سوق Solana Money Glitch (SMG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: