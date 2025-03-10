سعر Solana Money Glitch (SMG)
سعر Solana Money Glitch (SMG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.35K. يتم تحديث سعر SMG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Money Glitch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K
- تغيير سعر Solana Money Glitch خلال اليوم هو +9.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 785.27M
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خلال اليوم، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Money Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+9.36%
-62.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.
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