سعر SOLANA MEME TOKEN (SOL10)
سعر SOLANA MEME TOKEN (SOL10) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOL10 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLANA MEME TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 365.85
- تغيير سعر SOLANA MEME TOKEN خلال اليوم هو -8.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SOLANA MEME TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLANA MEME TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLANA MEME TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLANA MEME TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.77%
|30 يوم
|$ 0
|-28.05%
|60 يوم
|$ 0
|-32.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLANA MEME TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-8.77%
-11.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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