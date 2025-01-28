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سعر Solana Mascot (LUMIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.80K . يتم تحديث سعر LUMIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Mascot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K - تغيير سعر Solana Mascot خلال اليوم هو -15.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Solana Mascot (LUMIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.30% 30 يوم $ 0 -52.21% 60 يوم $ 0 -72.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana Mascot (LUMIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Mascot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00270052$ 0.00270052 $ 0.00270052 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) -15.30% تغير السعر (7 أيام) -40.80%

معلومات سوق Solana Mascot (LUMIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: