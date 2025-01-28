سعر Solana Mascot (LUMIO)
سعر Solana Mascot (LUMIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.80K. يتم تحديث سعر LUMIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Mascot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K
- تغيير سعر Solana Mascot خلال اليوم هو -15.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUMIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUMIO.
خلال اليوم، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Mascot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.30%
|30 يوم
|$ 0
|-52.21%
|60 يوم
|$ 0
|-72.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Mascot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-15.30%
-40.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LUMIO إلى AUD
A$--
|1 LUMIO إلى GBP
￡--
|1 LUMIO إلى EUR
€--
|1 LUMIO إلى USD
$--
|1 LUMIO إلى MYR
RM--
|1 LUMIO إلى TRY
₺--
|1 LUMIO إلى JPY
¥--
|1 LUMIO إلى RUB
₽--
|1 LUMIO إلى INR
₹--
|1 LUMIO إلى IDR
Rp--
|1 LUMIO إلى PHP
₱--
|1 LUMIO إلى EGP
￡E.--
|1 LUMIO إلى BRL
R$--
|1 LUMIO إلى CAD
C$--
|1 LUMIO إلى BDT
৳--
|1 LUMIO إلى NGN
₦--
|1 LUMIO إلى UAH
₴--
|1 LUMIO إلى VES
Bs--
|1 LUMIO إلى PKR
Rs--
|1 LUMIO إلى KZT
₸--
|1 LUMIO إلى THB
฿--
|1 LUMIO إلى TWD
NT$--
|1 LUMIO إلى CHF
Fr--
|1 LUMIO إلى HKD
HK$--
|1 LUMIO إلى MAD
.د.م--