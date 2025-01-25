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سعر Solana Kit (SOLKIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLKIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Kit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.92 - تغيير سعر Solana Kit خلال اليوم هو -3.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solana Kit (SOLKIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.84% 30 يوم $ 0 +25.48% 60 يوم $ 0 -2.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana Kit (SOLKIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Kit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03506464$ 0.03506464 $ 0.03506464 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -3.84% تغير السعر (7 أيام) +8.99%

معلومات سوق Solana Kit (SOLKIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: