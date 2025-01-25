سعر Solana Kit (SOLKIT)
سعر Solana Kit (SOLKIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLKIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Kit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.92
- تغيير سعر Solana Kit خلال اليوم هو -3.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Kit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.84%
|30 يوم
|$ 0
|+25.48%
|60 يوم
|$ 0
|-2.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Kit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-3.84%
+8.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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