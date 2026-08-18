سعر Solana Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Solana Horse (SOLBISCUIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLBISCUIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLBISCUIT.

يحتل Solana Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,798.67، مع عرض متداول قدره 999.93M SOLBISCUIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLBISCUIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLBISCUIT بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Solana Horse (SOLBISCUIT)

القيمة السوقية $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,925,998.754383 999,925,998.754383 999,925,998.754383

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Horse هي $ 15.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLBISCUIT يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999925998.754383. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.80K.