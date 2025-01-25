سعر Solana Gun (SOLGUN)
سعر Solana Gun (SOLGUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLGUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Gun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.62
- تغيير سعر Solana Gun خلال اليوم هو -2.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solana Gun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Gun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Gun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Gun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.34%
|30 يوم
|$ 0
|+21.14%
|60 يوم
|$ 0
|-7.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Gun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-2.34%
+29.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Solanagun, a telegram bot that allows you to snipe upcoming launches or safely buy tokens that are already live. It is built to be your go-to bot for sniping/manual trade on Solana network. Solanagun was built to snipe latest launches along with manual buy and sell of existing tokens on Solana.
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