سعر Solana Fork Staccana اليوم

السعر المباشر لمشروع Solana Fork Staccana (STACCANA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STACCANA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STACCANA.

يحتل Solana Fork Staccana حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 407,535، مع عرض متداول قدره 998.86M STACCANA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STACCANA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00104915، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STACCANA بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-5.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 246.36.

معلومات سوق Solana Fork Staccana (STACCANA)

القيمة السوقية $ 407.54K$ 407.54K $ 407.54K الحجم (24 ساعة) $ 246.36$ 246.36 $ 246.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 407.54K$ 407.54K $ 407.54K إمداد دورة التداول 998.86M 998.86M 998.86M إجمالي العرض 998,858,162.622847 998,858,162.622847 998,858,162.622847

القيمة السوقية الحالية لـ Solana Fork Staccana هي $ 407.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 246.36. العرض المتداول لـ STACCANA يبلغ 998.86M، مع إجمالي عرض 998858162.622847. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 407.54K.