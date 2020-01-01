توكنوميكس Solana Ecosystem Index (SOLI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solana Ecosystem Index (SOLI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solana Ecosystem Index (SOLI) Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI الموقع الرسمي: https://amun.com/ اشتر SOLI الآن!

توكنوميكس Solana Ecosystem Index (SOLI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solana Ecosystem Index (SOLI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 463.25K $ 463.25K $ 463.25K إجمالي العرض: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K العرض المتداول: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 463.25K $ 463.25K $ 463.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 السعر الحالي: $ 3.71 $ 3.71 $ 3.71 معرفة المزيد عن سعر Solana Ecosystem Index (SOLI)

توكنوميكس Solana Ecosystem Index (SOLI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solana Ecosystem Index (SOLI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLI، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLI!

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