احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLI.

سعر Solana Ecosystem Index (SOLI) المباشر لليوم هو USD 5.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 652.33K . يتم تحديث سعر SOLI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Ecosystem Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.26 - تغيير سعر Solana Ecosystem Index خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 124.89K

أداء سعر Solana Ecosystem Index (SOLI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -0.021502781640188 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -1.8916392600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -1.2329718300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -0.957429490469535 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.021502781640188 -0.40% 30 يوم $ -1.8916392600 -36.23% 60 يوم $ -1.2329718300 -23.62% 90 يوم $ -0.957429490469535 -15.49%

تحليل سعر Solana Ecosystem Index (SOLI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Ecosystem Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 24 ساعة مرتفع $ 5.36$ 5.36 $ 5.36 عالية طوال الوقت $ 15.31$ 15.31 $ 15.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -18.56%

معلومات سوق Solana Ecosystem Index (SOLI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: