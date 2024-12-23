سعر Solana Ecosystem Index (SOLI)
سعر Solana Ecosystem Index (SOLI) المباشر لليوم هو USD 5.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 652.33K. يتم تحديث سعر SOLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Ecosystem Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.26
- تغيير سعر Solana Ecosystem Index خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 124.89K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLI.
خلال اليوم، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -0.021502781640188 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -1.8916392600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -1.2329718300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Ecosystem Index مقابل USD هو $ -0.957429490469535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.021502781640188
|-0.40%
|30 يوم
|$ -1.8916392600
|-36.23%
|60 يوم
|$ -1.2329718300
|-23.62%
|90 يوم
|$ -0.957429490469535
|-15.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Ecosystem Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.40%
-18.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOLI إلى AUD
A$8.352
|1 SOLI إلى GBP
￡4.1238
|1 SOLI إلى EUR
€4.959
|1 SOLI إلى USD
$5.22
|1 SOLI إلى MYR
RM23.49
|1 SOLI إلى TRY
₺183.744
|1 SOLI إلى JPY
¥817.5042
|1 SOLI إلى RUB
₽536.6682
|1 SOLI إلى INR
₹443.4912
|1 SOLI إلى IDR
Rp84,193.5366
|1 SOLI إلى PHP
₱305.892
|1 SOLI إلى EGP
￡E.265.6458
|1 SOLI إلى BRL
R$31.6854
|1 SOLI إلى CAD
C$7.4646
|1 SOLI إلى BDT
৳621.2322
|1 SOLI إلى NGN
₦8,080.4556
|1 SOLI إلى UAH
₴218.0394
|1 SOLI إلى VES
Bs266.22
|1 SOLI إلى PKR
Rs1,447.1406
|1 SOLI إلى KZT
₸2,730.1122
|1 SOLI إلى THB
฿178.6806
|1 SOLI إلى TWD
NT$170.1198
|1 SOLI إلى CHF
Fr4.6458
|1 SOLI إلى HKD
HK$40.5594
|1 SOLI إلى MAD
.د.م52.3044