سعر Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)
سعر Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) المباشر لليوم هو USD 269.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COMPASSSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Compass Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.49K
- تغيير سعر Solana Compass Staked SOL خلال اليوم هو -4.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ -12.3642641131098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ +78.2868013220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ +17.5430009600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ +87.12935885683757 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -12.3642641131098
|-4.38%
|30 يوم
|$ +78.2868013220
|+29.03%
|60 يوم
|$ +17.5430009600
|+6.51%
|90 يوم
|$ +87.12935885683757
|+47.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Compass Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-4.38%
+9.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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