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سعر Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) المباشر لليوم هو USD 269.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COMPASSSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Compass Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.49K - تغيير سعر Solana Compass Staked SOL خلال اليوم هو -4.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ -12.3642641131098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ +78.2868013220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ +17.5430009600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Compass Staked SOL مقابل USD هو $ +87.12935885683757 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -12.3642641131098 -4.38% 30 يوم $ +78.2868013220 +29.03% 60 يوم $ +17.5430009600 +6.51% 90 يوم $ +87.12935885683757 +47.73%

تحليل سعر Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Compass Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 268.93$ 268.93 $ 268.93 24 ساعة مرتفع $ 291.19$ 291.19 $ 291.19 عالية طوال الوقت $ 308.97$ 308.97 $ 308.97 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -4.38% تغير السعر (7 أيام) +9.57%

معلومات سوق Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: