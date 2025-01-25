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سعر Solana Beach (SOLANA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Beach الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K - تغيير سعر Solana Beach خلال اليوم هو -8.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solana Beach (SOLANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Beach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Beach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Beach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Beach مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.98% 30 يوم $ 0 +6.66% 60 يوم $ 0 +6.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana Beach (SOLANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Beach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00380088$ 0.00380088 $ 0.00380088 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -8.98% تغير السعر (7 أيام) +21.45%

معلومات سوق Solana Beach (SOLANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: