سعر Solana Arcade (SOLCADE)
سعر Solana Arcade (SOLCADE) المباشر لليوم هو USD 0.00719006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLCADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Arcade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.12
- تغيير سعر Solana Arcade خلال اليوم هو +2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ +0.00014749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ +0.0008445322 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ -0.0008679344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ -0.002092826102577376 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014749
|+2.09%
|30 يوم
|$ +0.0008445322
|+11.75%
|60 يوم
|$ -0.0008679344
|-12.07%
|90 يوم
|$ -0.002092826102577376
|-22.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Arcade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.09%
+23.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solcade Listing cg - About solcade Join the Revolution Solana Arcade SOLCADE Where Arcade Gaming Meets the Blockchain Dive into the heart of innovation with Solana Arcade SOLCADE a pioneering project poised to redefine the arcade gaming universe. We are inviting you to become part of a dynamic community where the thrill of arcade gaming collides with the limitless potential of cryptocurrency.
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