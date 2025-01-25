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سعر Solana Arcade (SOLCADE) المباشر لليوم هو USD 0.00719006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLCADE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Arcade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.12 - تغيير سعر Solana Arcade خلال اليوم هو +2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solana Arcade (SOLCADE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ +0.00014749 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ +0.0008445322 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ -0.0008679344 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Arcade مقابل USD هو $ -0.002092826102577376 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014749 +2.09% 30 يوم $ +0.0008445322 +11.75% 60 يوم $ -0.0008679344 -12.07% 90 يوم $ -0.002092826102577376 -22.54%

تحليل سعر Solana Arcade (SOLCADE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Arcade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00702908$ 0.00702908 $ 0.00702908 24 ساعة مرتفع $ 0.00731723$ 0.00731723 $ 0.00731723 عالية طوال الوقت $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.09% تغير السعر (7 أيام) +23.23%

معلومات سوق Solana Arcade (SOLCADE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: