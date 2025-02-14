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سعر SOLA AI (SOLA) المباشر لليوم هو USD 0.00100089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M . يتم تحديث سعر SOLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOLA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.55M - تغيير سعر SOLA AI خلال اليوم هو -12.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر SOLA AI (SOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ -0.000144501105023419 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ -0.0007571632 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000144501105023419 -12.61% 30 يوم $ -0.0007571632 -75.64% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOLA AI (SOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00087493$ 0.00087493 $ 0.00087493 24 ساعة مرتفع $ 0.00116736$ 0.00116736 $ 0.00116736 عالية طوال الوقت $ 0.00839906$ 0.00839906 $ 0.00839906 تغير السعر (1 ساعة) +8.54% تغير السعر (1يوم) -12.61% تغير السعر (7 أيام) -51.60%

معلومات سوق SOLA AI (SOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: