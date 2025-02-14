سعر SOLA AI (SOLA)
سعر SOLA AI (SOLA) المباشر لليوم هو USD 0.00100089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M. يتم تحديث سعر SOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLA AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.55M
- تغيير سعر SOLA AI خلال اليوم هو -12.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLA.
خلال اليوم، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ -0.000144501105023419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ -0.0007571632 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLA AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000144501105023419
|-12.61%
|30 يوم
|$ -0.0007571632
|-75.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.54%
-12.61%
-51.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOLA إلى AUD
A$0.0015814062
|1 SOLA إلى GBP
￡0.0007907031
|1 SOLA إلى EUR
€0.0009508455
|1 SOLA إلى USD
$0.00100089
|1 SOLA إلى MYR
RM0.0044339427
|1 SOLA إلى TRY
₺0.0362222091
|1 SOLA إلى JPY
¥0.1528258941
|1 SOLA إلى RUB
₽0.089579655
|1 SOLA إلى INR
₹0.0868472253
|1 SOLA إلى IDR
Rp16.1433848367
|1 SOLA إلى PHP
₱0.0578914776
|1 SOLA إلى EGP
￡E.0.0506650518
|1 SOLA إلى BRL
R$0.0057651264
|1 SOLA إلى CAD
C$0.0014112549
|1 SOLA إلى BDT
৳0.1217983041
|1 SOLA إلى NGN
₦1.5073603578
|1 SOLA إلى UAH
₴0.0418171842
|1 SOLA إلى VES
Bs0.06105429
|1 SOLA إلى PKR
Rs0.2797287372
|1 SOLA إلى KZT
₸0.5006952225
|1 SOLA إلى THB
฿0.0336899574
|1 SOLA إلى TWD
NT$0.0326890674
|1 SOLA إلى CHF
Fr0.000900801
|1 SOLA إلى HKD
HK$0.0077869242
|1 SOLA إلى MAD
.د.م0.0099988911