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سعر SOL Roulette (ROULETTE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15K . يتم تحديث سعر ROULETTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOL Roulette الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 960.66 - تغيير سعر SOL Roulette خلال اليوم هو -57.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 934.68M

أداء سعر SOL Roulette (ROULETTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -57.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOL Roulette (ROULETTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOL Roulette: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00128408$ 0.00128408 $ 0.00128408 تغير السعر (1 ساعة) +10.78% تغير السعر (1يوم) -57.58% تغير السعر (7 أيام) -99.16%

معلومات سوق SOL Roulette (ROULETTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: