سعر SOL Roulette (ROULETTE)
سعر SOL Roulette (ROULETTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15K. يتم تحديث سعر ROULETTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOL Roulette الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 960.66
- تغيير سعر SOL Roulette خلال اليوم هو -57.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 934.68M
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خلال اليوم، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOL Roulette مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-57.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOL Roulette: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.78%
-57.58%
-99.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.
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