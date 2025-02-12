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سعر Sol Killer (DAMN) المباشر لليوم هو USD 0.00000722 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAMN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sol Killer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K - تغيير سعر Sol Killer خلال اليوم هو -2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sol Killer (DAMN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ -0.0000037971 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ -0.0000040332 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ -0.000007144213733620002 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.16% 30 يوم $ -0.0000037971 -52.59% 60 يوم $ -0.0000040332 -55.86% 90 يوم $ -0.000007144213733620002 -49.73%

تحليل سعر Sol Killer (DAMN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sol Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000072$ 0.0000072 $ 0.0000072 24 ساعة مرتفع $ 0.00000746$ 0.00000746 $ 0.00000746 عالية طوال الوقت $ 0.00008165$ 0.00008165 $ 0.00008165 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) -4.06%

معلومات سوق Sol Killer (DAMN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: