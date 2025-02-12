سعر Sol Killer (DAMN)
سعر Sol Killer (DAMN) المباشر لليوم هو USD 0.00000722. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAMN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sol Killer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K
- تغيير سعر Sol Killer خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ -0.0000037971 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ -0.0000040332 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sol Killer مقابل USD هو $ -0.000007144213733620002 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.16%
|30 يوم
|$ -0.0000037971
|-52.59%
|60 يوم
|$ -0.0000040332
|-55.86%
|90 يوم
|$ -0.000007144213733620002
|-49.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sol Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-2.16%
-4.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin on Shibarium.
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