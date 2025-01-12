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سعر SOL CAT (TODD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.05K . يتم تحديث سعر TODD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOL CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.00 - تغيير سعر SOL CAT خلال اليوم هو +1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SOL CAT (TODD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOL CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOL CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOL CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOL CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.18% 30 يوم $ 0 -28.60% 60 يوم $ 0 -6.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOL CAT (TODD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOL CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +1.18% تغير السعر (7 أيام) -15.50%

معلومات سوق SOL CAT (TODD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: