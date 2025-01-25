احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BEATS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BEATS.

سعر Sol Beats ($BEATS) المباشر لليوم هو USD 0.137007 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BEATS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sol Beats الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.30 - تغيير سعر Sol Beats خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sol Beats ($BEATS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ -0.0022380093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ -0.0263024394 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ +0.01207910561519275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0022380093 -1.63% 60 يوم $ -0.0263024394 -19.19% 90 يوم $ +0.01207910561519275 +9.67%

تحليل سعر Sol Beats ($BEATS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sol Beats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.316598$ 0.316598 $ 0.316598 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Sol Beats ($BEATS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: