سعر Sol Beats ($BEATS)
سعر Sol Beats ($BEATS) المباشر لليوم هو USD 0.137007. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BEATS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sol Beats الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.30
- تغيير سعر Sol Beats خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BEATS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BEATS.
خلال اليوم، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ -0.0022380093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ -0.0263024394 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sol Beats مقابل USD هو $ +0.01207910561519275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0022380093
|-1.63%
|60 يوم
|$ -0.0263024394
|-19.19%
|90 يوم
|$ +0.01207910561519275
|+9.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sol Beats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sol Beats is an innovative platform dedicated to the tokenization of music assets as a Real World Asset (RWA), allowing direct access to the lucrative global music industry. Real World Assets (RWAs) are physical assets, like music catalogs, that are transformed into tokenized digital assets using blockchain technology. This process brings transparency, security, and accessibility to markets that were previously complex and opaque. Utilizing artificial intelligence, Sol Beats provides a new layer of transparency and financial predictability, benefiting artists, record labels, and investors.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $BEATS إلى AUD
A$0.21647106
|1 $BEATS إلى GBP
￡0.1096056
|1 $BEATS إلى EUR
€0.13015665
|1 $BEATS إلى USD
$0.137007
|1 $BEATS إلى MYR
RM0.59872059
|1 $BEATS إلى TRY
₺4.88292948
|1 $BEATS إلى JPY
¥21.37720221
|1 $BEATS إلى RUB
₽13.38695397
|1 $BEATS إلى INR
₹11.80726326
|1 $BEATS إلى IDR
Rp2,209.79001321
|1 $BEATS إلى PHP
₱7.98065775
|1 $BEATS إلى EGP
￡E.6.88460175
|1 $BEATS إلى BRL
R$0.80971137
|1 $BEATS إلى CAD
C$0.19592001
|1 $BEATS إلى BDT
৳16.71348393
|1 $BEATS إلى NGN
₦213.40621341
|1 $BEATS إلى UAH
₴5.74333344
|1 $BEATS إلى VES
Bs7.672392
|1 $BEATS إلى PKR
Rs38.15233929
|1 $BEATS إلى KZT
₸70.98743691
|1 $BEATS إلى THB
฿4.59658485
|1 $BEATS إلى TWD
NT$4.48560918
|1 $BEATS إلى CHF
Fr0.1233063
|1 $BEATS إلى HKD
HK$1.06591446
|1 $BEATS إلى MAD
.د.م1.36595979