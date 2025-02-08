سعر SokuSwap (SOKU)
سعر SokuSwap (SOKU) المباشر لليوم هو USD 0.00000473. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SokuSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17
- تغيير سعر SokuSwap خلال اليوم هو -1.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SokuSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SokuSwap مقابل USD هو $ -0.0000008245 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SokuSwap مقابل USD هو $ -0.0000003673 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SokuSwap مقابل USD هو $ +0.0000000051686862957814 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.78%
|30 يوم
|$ -0.0000008245
|-17.43%
|60 يوم
|$ -0.0000003673
|-7.76%
|90 يوم
|$ +0.0000000051686862957814
|+0.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SokuSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.78%
-13.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SokuSwap is the best Cross-Chain Exchange connecting multiple networks in one place! We offer staking and fully decentralized liquidity through yield farms on multiple networks including Binance Smart Chain and Ethereum networks. We have the most secure in-house bridge utilizing 1 supply for multiple networks. The total non-mintable supply is 222,222,222 spread across multiple networks.
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