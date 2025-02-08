سعر Sojak (SOJAK)
سعر Sojak (SOJAK) المباشر لليوم هو USD 0.00002482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOJAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sojak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.84
- تغيير سعر Sojak خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sojak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sojak مقابل USD هو $ -0.0000020788 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sojak مقابل USD هو $ -0.0000034852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sojak مقابل USD هو $ -0.000005345333978940844 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000020788
|-8.37%
|60 يوم
|$ -0.0000034852
|-14.04%
|90 يوم
|$ -0.000005345333978940844
|-17.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sojak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Sojak : Solana's crypto meme, a beacon for hardworking individuals in meme culture. Inspiring crypto success with humour and determination.
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