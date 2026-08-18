سعر Sogni AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Sogni AI (SOGNI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOGNI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOGNI.

يحتل Sogni AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,990,858، مع عرض متداول قدره 3.59B SOGNI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOGNI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00794096، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOGNI بمقدار -0.85% خلال الساعة الماضية و-13.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 42.91K.

معلومات سوق Sogni AI (SOGNI)

القيمة السوقية $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M الحجم (24 ساعة) $ 42.91K$ 42.91K $ 42.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M إمداد دورة التداول 3.59B 3.59B 3.59B إجمالي العرض 9,999,124,338.700327 9,999,124,338.700327 9,999,124,338.700327

القيمة السوقية الحالية لـ Sogni AI هي $ 1.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 42.91K. العرض المتداول لـ SOGNI يبلغ 3.59B، مع إجمالي عرض 9999124338.700327. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.55M.