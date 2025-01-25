سعر SOFT COQ INU (SOFTCO)
سعر SOFT COQ INU (SOFTCO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOFTCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOFT COQ INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.44
- تغيير سعر SOFT COQ INU خلال اليوم هو -5.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.33%
|30 يوم
|$ 0
|+27.48%
|60 يوم
|$ 0
|-17.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOFT COQ INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-5.33%
+18.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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