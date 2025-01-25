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سعر SOFT COQ INU (SOFTCO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOFTCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOFT COQ INU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.44 - تغيير سعر SOFT COQ INU خلال اليوم هو -5.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SOFT COQ INU (SOFTCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOFT COQ INU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.33% 30 يوم $ 0 +27.48% 60 يوم $ 0 -17.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOFT COQ INU (SOFTCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOFT COQ INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00130461$ 0.00130461 $ 0.00130461 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -5.33% تغير السعر (7 أيام) +18.90%

معلومات سوق SOFT COQ INU (SOFTCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: