سعر Sodi Protocol (SODI)
سعر Sodi Protocol (SODI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SODI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sodi Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.15
- تغيير سعر Sodi Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sodi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sodi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sodi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sodi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.52%
|60 يوم
|$ 0
|-45.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sodi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+17.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sodi is the first royalty inscription protocol on Solana. The V1 version allows deployers to deploy inscriptions on Solana with one click and collect royalties. Users can mint inscriptions by paying royalties. Sodi's V2 has upgraded the feature of deploying tokens based on the deployment of inscriptions, and added a mechanism to automatically add LP. When users mint inscriptions and tokens, a certain proportion of tokens and minting fees are automatically added to the liquidity pool. In addition, LP permissions will be sent to the blackhole address for destruction to ensure that no one can remove liquidity, thus protecting traders' funds' safety. Sodi has issued 3 types of assets: Utopia Box, Bulls NFT, and $SODI. The Utopia Box is the first inscription of the Sodi Protocol, with privileges such as potential airdrop opportunities and whitelist access; Bulls NFT, designed exclusively for Solana, is the first mascot with a limited total supply, offering high collectible value. $SODI is the ecosystem token of the Sodi Protocol, with 40% already burned, leaving a current total supply of 126 million. In the future, it will have many consumption scenarios within the Sodi ecosystem.
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