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سعر Socrates (SOC) المباشر لليوم هو USD 0.068967 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.08M . يتم تحديث سعر SOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Socrates الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.41K - تغيير سعر Socrates خلال اليوم هو -4.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 583.00M

أداء سعر Socrates (SOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ -0.00291701278731461 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ -0.0007208568 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ +1.3034683481 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ +0.065385881298095341 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00291701278731461 -4.05% 30 يوم $ -0.0007208568 -1.04% 60 يوم $ +1.3034683481 +1,889.99% 90 يوم $ +0.065385881298095341 +1,825.85%

تحليل سعر Socrates (SOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Socrates: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.06401$ 0.06401 $ 0.06401 24 ساعة مرتفع $ 0.072031$ 0.072031 $ 0.072031 عالية طوال الوقت $ 0.776892$ 0.776892 $ 0.776892 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -4.05% تغير السعر (7 أيام) +8.71%

معلومات سوق Socrates (SOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: