سعر Socrates (SOC)
سعر Socrates (SOC) المباشر لليوم هو USD 0.068967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.08M. يتم تحديث سعر SOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Socrates الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.41K
- تغيير سعر Socrates خلال اليوم هو -4.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 583.00M
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خلال اليوم، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ -0.00291701278731461 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ -0.0007208568 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ +1.3034683481 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Socrates مقابل USD هو $ +0.065385881298095341 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00291701278731461
|-4.05%
|30 يوم
|$ -0.0007208568
|-1.04%
|60 يوم
|$ +1.3034683481
|+1,889.99%
|90 يوم
|$ +0.065385881298095341
|+1,825.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Socrates: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-4.05%
+8.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Socrates is a cutting-edge company at the intersection of social media and blockchain technology. We are dedicated to revolutionising the way people communicate and exchange ideas.
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