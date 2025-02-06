سعر SocialPal (SPL)
سعر SocialPal (SPL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SocialPal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.97
- تغيير سعر SocialPal خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SocialPal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SocialPal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SocialPal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SocialPal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.34%
|60 يوم
|$ 0
|-23.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SocialPal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-15.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SocialPal is a revolutionary token designed to revolutionize social interactions and incentivize community engagement on various platforms. It operates on the principles of decentralization and transparency, empowering users to participate in a fair and rewarding ecosystem. With SocialPal, users can earn tokens through meaningful contributions to online communities, such as creating valuable content, providing insightful comments, or engaging in constructive discussions. These tokens can then be exchanged for goods, services, or even fiat currency, providing tangible rewards for active participation. SocialPal fosters a sense of community by connecting like-minded individuals and facilitating collaborations across different platforms. Through its innovative features and user-friendly interface, SocialPal aims to transform the way people engage online, fostering a more inclusive and rewarding social experience for all.
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