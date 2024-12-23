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سعر SocialGood (SG) المباشر لليوم هو USD 0.211768 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.01M . يتم تحديث سعر SG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SocialGood الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 438.48K - تغيير سعر SocialGood خلال اليوم هو -2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.65M

أداء سعر SocialGood (SG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SocialGood مقابل USD هو $ -0.0049629151457138 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SocialGood مقابل USD هو $ -0.0253660369 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SocialGood مقابل USD هو $ -0.0402465295 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SocialGood مقابل USD هو $ -0.0111442484532472 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0049629151457138 -2.28% 30 يوم $ -0.0253660369 -11.97% 60 يوم $ -0.0402465295 -19.00% 90 يوم $ -0.0111442484532472 -4.99%

تحليل سعر SocialGood (SG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SocialGood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.209933$ 0.209933 $ 0.209933 24 ساعة مرتفع $ 0.227602$ 0.227602 $ 0.227602 عالية طوال الوقت $ 8.71$ 8.71 $ 8.71 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.28% تغير السعر (7 أيام) -5.59%

معلومات سوق SocialGood (SG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: