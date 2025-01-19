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سعر Social Trade (ST) المباشر لليوم هو USD 0.00672315 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر ST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Social Trade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.84 - تغيير سعر Social Trade خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 152.42M

أداء سعر Social Trade (ST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Social Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Social Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Social Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Social Trade مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Social Trade (ST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Social Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00667425$ 0.00667425 $ 0.00667425 24 ساعة مرتفع $ 0.00690986$ 0.00690986 $ 0.00690986 عالية طوال الوقت $ 0.00849319$ 0.00849319 $ 0.00849319 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) -3.39%

معلومات سوق Social Trade (ST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: