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سعر Social Swap (SST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Social Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.90 - تغيير سعر Social Swap خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Social Swap (SST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +16.55% 60 يوم $ 0 +13.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Social Swap (SST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Social Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.078199$ 0.078199 $ 0.078199 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +93.43%

معلومات سوق Social Swap (SST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: