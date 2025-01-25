سعر Social Swap (SST)
سعر Social Swap (SST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Social Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.90
- تغيير سعر Social Swap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SST.
خلال اليوم، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Social Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+16.55%
|60 يوم
|$ 0
|+13.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Social Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+93.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex. The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more. Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain. Security Audits: -Certik -Turingpoint Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SST إلى AUD
A$--
|1 SST إلى GBP
￡--
|1 SST إلى EUR
€--
|1 SST إلى USD
$--
|1 SST إلى MYR
RM--
|1 SST إلى TRY
₺--
|1 SST إلى JPY
¥--
|1 SST إلى RUB
₽--
|1 SST إلى INR
₹--
|1 SST إلى IDR
Rp--
|1 SST إلى PHP
₱--
|1 SST إلى EGP
￡E.--
|1 SST إلى BRL
R$--
|1 SST إلى CAD
C$--
|1 SST إلى BDT
৳--
|1 SST إلى NGN
₦--
|1 SST إلى UAH
₴--
|1 SST إلى VES
Bs--
|1 SST إلى PKR
Rs--
|1 SST إلى KZT
₸--
|1 SST إلى THB
฿--
|1 SST إلى TWD
NT$--
|1 SST إلى CHF
Fr--
|1 SST إلى HKD
HK$--
|1 SST إلى MAD
.د.م--