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سعر Social Lens Ai (LENS) المباشر لليوم هو USD 0.00270807 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 269.81K . يتم تحديث سعر LENS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Social Lens Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.07K - تغيير سعر Social Lens Ai خلال اليوم هو -14.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Social Lens Ai (LENS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Social Lens Ai مقابل USD هو $ -0.000448604038825063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Social Lens Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Social Lens Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Social Lens Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000448604038825063 -14.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Social Lens Ai (LENS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Social Lens Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0026871$ 0.0026871 $ 0.0026871 24 ساعة مرتفع $ 0.00318287$ 0.00318287 $ 0.00318287 عالية طوال الوقت $ 0.01422749$ 0.01422749 $ 0.01422749 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -14.21% تغير السعر (7 أيام) -70.05%

معلومات سوق Social Lens Ai (LENS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: