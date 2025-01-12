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سعر Social Edge (SEDGE) المباشر لليوم هو USD 0.162342 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.42K . يتم تحديث سعر SEDGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Social Edge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K - تغيير سعر Social Edge خلال اليوم هو -5.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Social Edge (SEDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ -0.0098184930834256 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0098184930834256 -5.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Social Edge (SEDGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Social Edge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.159409$ 0.159409 $ 0.159409 24 ساعة مرتفع $ 0.172322$ 0.172322 $ 0.172322 عالية طوال الوقت $ 0.856294$ 0.856294 $ 0.856294 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -5.70% تغير السعر (7 أيام) -7.90%

معلومات سوق Social Edge (SEDGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: