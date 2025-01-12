سعر Social Edge (SEDGE)
سعر Social Edge (SEDGE) المباشر لليوم هو USD 0.162342. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.42K. يتم تحديث سعر SEDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Social Edge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K
- تغيير سعر Social Edge خلال اليوم هو -5.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ -0.0098184930834256 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Social Edge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0098184930834256
|-5.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Social Edge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-5.70%
-7.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)
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