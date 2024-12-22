سعر SoBULL (SOBULL)
سعر SoBULL (SOBULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 452.17K. يتم تحديث سعر SOBULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoBULL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.37
- تغيير سعر SoBULL خلال اليوم هو -8.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر SoBULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoBULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoBULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoBULL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.33%
|30 يوم
|$ 0
|-32.63%
|60 يوم
|$ 0
|-30.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoBULL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-8.33%
-19.99%
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