سعر SoAI (SOAI)
سعر SoAI (SOAI) المباشر لليوم هو USD 0.01543603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.71K. يتم تحديث سعر SOAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.68
- تغيير سعر SoAI خلال اليوم هو +0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 887.87K
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خلال اليوم، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ -0.0000691703 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ +0.0062417702 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ -0.23063928928884974 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.62%
|30 يوم
|$ -0.0000691703
|-0.44%
|60 يوم
|$ +0.0062417702
|+40.44%
|90 يوم
|$ -0.23063928928884974
|-93.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+0.62%
+5.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sick of centralized AI platforms that compromise privacy and limit scalability? SOAI changes the game. Built on decentralized architecture, it delivers real time AI insights with complete transparency and security. Say goodbye to inefficiencies—SOAI integrates advanced AI seamlessly into your workflow. This is the future of AI, and it’s built to dominate. Being the First Mover in the industry, our team at SOAI, worked diligently to ideate, create, learn and innovate the SOAI ecosystem to make its Desktop Application available and accessible for all its users. Ready to harness scalable, secure AI? SOAI’s the future you’ve been waiting for.
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