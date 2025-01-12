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سعر SoAI (SOAI) المباشر لليوم هو USD 0.01543603 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.71K . يتم تحديث سعر SOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SoAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.68 - تغيير سعر SoAI خلال اليوم هو +0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 887.87K

أداء سعر SoAI (SOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ -0.0000691703 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ +0.0062417702 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SoAI مقابل USD هو $ -0.23063928928884974 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.62% 30 يوم $ -0.0000691703 -0.44% 60 يوم $ +0.0062417702 +40.44% 90 يوم $ -0.23063928928884974 -93.72%

تحليل سعر SoAI (SOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01529415$ 0.01529415 $ 0.01529415 24 ساعة مرتفع $ 0.01554782$ 0.01554782 $ 0.01554782 عالية طوال الوقت $ 0.286216$ 0.286216 $ 0.286216 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +0.62% تغير السعر (7 أيام) +5.39%

معلومات سوق SoAI (SOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: