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سعر So Much Higher (SMH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.69K . يتم تحديث سعر SMH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق So Much Higher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.28 - تغيير سعر So Much Higher خلال اليوم هو +3.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر So Much Higher (SMH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر So Much Higher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر So Much Higher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر So Much Higher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر So Much Higher مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.76% 30 يوم $ 0 -26.77% 60 يوم $ 0 -62.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر So Much Higher (SMH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر So Much Higher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +3.76% تغير السعر (7 أيام) -15.13%

معلومات سوق So Much Higher (SMH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: