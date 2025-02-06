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سعر SNX yVault (YVSNX) المباشر لليوم هو USD 1.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVSNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SNX yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر SNX yVault خلال اليوم هو -4.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SNX yVault (YVSNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.057642353663833 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.6289963570 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.8093555690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.5284054570258958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.057642353663833 -4.55% 30 يوم $ -0.6289963570 -51.98% 60 يوم $ -0.8093555690 -66.88% 90 يوم $ -0.5284054570258958 -30.39%

تحليل سعر SNX yVault (YVSNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SNX yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 24 ساعة مرتفع $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 عالية طوال الوقت $ 6.05$ 6.05 $ 6.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -4.55% تغير السعر (7 أيام) -30.18%

معلومات سوق SNX yVault (YVSNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: