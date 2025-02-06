سعر SNX yVault (YVSNX)
سعر SNX yVault (YVSNX) المباشر لليوم هو USD 1.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVSNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNX yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SNX yVault خلال اليوم هو -4.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.057642353663833 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.6289963570 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.8093555690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNX yVault مقابل USD هو $ -0.5284054570258958 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.057642353663833
|-4.55%
|30 يوم
|$ -0.6289963570
|-51.98%
|60 يوم
|$ -0.8093555690
|-66.88%
|90 يوم
|$ -0.5284054570258958
|-30.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNX yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-4.55%
-30.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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